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16 Mar 2022 - 10:58

Masterchef Dilara Düğün Hazırlıklarına Başladı! Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Şok Etti! Önce İncecik Kaldı, Sonra… “Bu Kadarı da Pes”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef bitti ama yarışmacılar halen konuşulmaya devam ediyor. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Masterchef Dilara’nın ise düğün hazırlığına başladığına dair yorumlar arka arkaya gelmeye başladı. Kısa bir süre önce Masterchef yarışmacısıyla aşk yaşadığını gündemi sallamıştı. Şimdi ise değişimiyle ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…