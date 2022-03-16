Masterchef Dilara Düğün Hazırlıklarına Başladı! Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Şok Etti! Önce İncecik Kaldı, Sonra… “Bu Kadarı da Pes”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef bitti ama yarışmacılar halen konuşulmaya devam ediyor. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Masterchef Dilara’nın ise düğün hazırlığına başladığına dair yorumlar arka arkaya gelmeye başladı. Kısa bir süre önce Masterchef yarışmacısıyla aşk yaşadığını gündemi sallamıştı. Şimdi ise değişimiyle ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında şef ceketine erişemeyen ama Somer Şef’in şef ceketini hediye ettiği Dilara Başaran, yarışmadan 5. Olarak ayrılmıştı. Yarışmada Sergen Özen’le olan yakınlığından dolayı aşk iddialarına karışan Dilara Başaran, yarışmadan sonra aralarında bir şey olmadığını açıklamıştı. Masterchef yarışmasında bulunan bir isimle yakınlaşan hatta evlilik imasında bulunan bir paylaşım yapan Dilara Başaran, değişimiyle dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.