Kuruluş Osman Dizisine Önemli Transfer! Öyle Bir Oyuncu Geliyor Ki… Dizi Tarihini Yeniden Yazacak! Tüm Seyirci Yerinden Kalkamayacak...
ATV ekranlarının fırtınalar estiren yapımlarının başında gelen Kuruluş Osman dizisi, bugün ekranlara gelecek olan 86. bölümü öncesinde seyircisine büyük bir sürpriz yaptı. Özellikle bu sezon yaptığı oyuncu değişiklikleri ile heyecan çıtasını gitgide daha da yükselten Kuruluş Osman dizisi ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
ATV ekranlarının fırtınalar estiren yapımlarının başında gelen Kuruluş Osman dizisi, bugün ekranlara gelecek olan 86. bölümü öncesinde seyircisine büyük bir sürpriz yaptı. Özellikle bu sezon yaptığı oyuncu değişiklikleri ile heyecan çıtasını gitgide daha da yükselten Kuruluş Osman dizisi, yeni bir isim ile daha anlaştı. Kuruluş Osman dizisine dahil olacak o ismi görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Kuruluş Osman dizisine yeni giren oyuncu kim? Kuruluş Osman dizisinin yeni oyuncusu kim? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
16 Mar 2022 - 18:02 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.