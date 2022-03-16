Kuruluş Osman Dizisine Öyle Bir İsim Gelecek Ki… Tarih Yeniden Yazılıyor; Her Şey Birbirine Girecek! Karar Verildi…

ATV ekranlarının fırtınalar estiren yapımlarının başında gelen Kuruluş Osman dizisi, bugün ekranlara gelecek olan 86. bölümü öncesinde seyircisine büyük bir sürpriz yaptı. Özellikle bu sezon yaptığı oyuncu değişiklikleri ile heyecan çıtasını gitgide daha da yükselten Kuruluş Osman dizisi, yeni bir isim ile daha anlaştı. Kuruluş Osman dizisine dahil olacak o ismi görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Kuruluş Osman dizisine yeni giren oyuncu kim? Kuruluş Osman dizisinin yeni oyuncusu kim? İşte, detaylar…

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