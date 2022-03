Survivor'da Ünlülerin Acısı Adayı İnletti! Herkes Gözyaşlarına Boğuldu! Acun Ilıcalı Nuh Dedi Peygamber Demedi! Seyirciler Böylesini İlk Kez Yaşıyor…

Nefes kesen yarışı ile TV8 ekranlarındaki yerini alan Survivor All Star 2022 yarışması, geçtiğimiz akşam ekranlara gelen son bölümünde verdiği ödül ile herkesi adeta gözyaşına boğdu. O oyunu kazanan takımın oyuncuları konsey öncesi duygusal anlar yaşarken; Survivor All Star 2022 yarışmasının eleme potasına girecek olan ikinci ismi de açıklandı. Öte yandan eleme potasına giren o isim de herkesi bir hayli şaşırttı. Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu? Survivor All Star 2022 yarışmasının son eleme adayı kim? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...