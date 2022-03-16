Survivor'da Ünlülerin Acısı Adayı İnletti! Herkes Gözyaşlarına Boğuldu! Acun Ilıcalı Nuh Dedi Peygamber Demedi! Seyirciler Böylesini İlk Kez Yaşıyor…
Nefes kesen yarışı ile TV8 ekranlarındaki yerini alan Survivor All Star 2022 yarışması, geçtiğimiz akşam ekranlara gelen son bölümünde verdiği ödül ile herkesi adeta gözyaşına boğdu. O oyunu kazanan takımın oyuncuları konsey öncesi duygusal anlar yaşarken; Survivor All Star 2022 yarışmasının eleme potasına girecek olan ikinci ismi de açıklandı. İşte Survivor All Star ünlüler takımı ile ilgili son detaylar...
Nefes kesen yarışı ile TV8 ekranlarındaki yerini alan Survivor All Star 2022 yarışması, geçtiğimiz akşam ekranlara gelen son bölümünde verdiği ödül ile herkesi adeta gözyaşına boğdu. O oyunu kazanan takımın oyuncuları konsey öncesi duygusal anlar yaşarken; Survivor All Star 2022 yarışmasının eleme potasına girecek olan ikinci ismi de açıklandı. Öte yandan eleme potasına giren o isim de herkesi bir hayli şaşırttı. Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu? Survivor All Star 2022 yarışmasının son eleme adayı kim? İşte, detaylar…
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16 Mar 2022 - 14:32 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.