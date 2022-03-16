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16 Mar 2022 - 22:27

Survivor Ogeday ve Nisa’nın Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Ayrılma Sebebi!” Köşe Bucak Kaçıyorlardı; Gerçekler Titretti!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a birbirlerine aşık olarak gelen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ağızların açık kalmasına neden oldu! Aralarındaki yaş farkını duyanlar “Ayrılma sebebi” olarak yorumlandı! Köşe bucak kaçarak aşk yaşayan ikili gerçekleriyle titretti! Gündeme bomba gibi düşen bu farksa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…