- 16 Mar 2022 - 22:27

Survivor Ogeday ve Nisa’nın Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Ayrılma Sebebi!” Köşe Bucak Kaçıyorlardı; Gerçekler Titretti!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a birbirlerine aşık olarak gelen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ağızların açık kalmasına neden oldu! Aralarındaki yaş farkını duyanlar “Ayrılma sebebi” olarak yorumlandı! Köşe bucak kaçarak aşk yaşayan ikili gerçekleriyle titretti! Gündeme bomba gibi düşen bu farksa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının Gönüllüler takımında bulunan Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı yarışmanın başladığı günden bu yana herhangi bir temas içerisine girmemişti. Neredeyse hiç konuşmayan ikilinin aşk yaşadığını ise Evrim Keklik ilan etmişti. Şimdi ise Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasındaki yaş farkı şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Mar 2022 - 22:27 Ankara- Yaşam

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