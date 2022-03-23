Kardeşlerim Dizisinin Bitiş Tarihi Açıklandı! Asiye’de Doruk’un Hikayesi Başa Sardı! Yapımcı Kararını ATV’yle Verdi! Sadece Birkaç Bölüm Sonra…
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’in finali ortaya çıktı. Asiye ve Doruk’un hikayesi sonsuza kadar biterken; seyircilerde neye uğradığını şaşırdı. Yapımcı kararını ATV’yle birlikte verirken; reyting oranları hayal kırıklığı yaşattı. Sadece birkaç bölüm sonra…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisi ilk sezonuyla Cumartesi günlerini sallamıştı. Büyük bir beğeniyle başlayan Kardeşlerim dizisinin senaryosunda yaşanan değişiklikler ise hayranlarını başka yapımlara yöneltmişti. Son bölüm ise büyük bir krizin kapısını araladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.