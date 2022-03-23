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23 Mar 2022 - 14:46

Kardeşlerim Dizisinin Bitiş Tarihi Açıklandı! Asiye’de Doruk’un Hikayesi Başa Sardı! Yapımcı Kararını ATV’yle Verdi! Sadece Birkaç Bölüm Sonra…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’in finali ortaya çıktı. Asiye ve Doruk’un hikayesi sonsuza kadar biterken; seyircilerde neye uğradığını şaşırdı. Yapımcı kararını ATV’yle birlikte verirken; reyting oranları hayal kırıklığı yaşattı. Sadece birkaç bölüm sonra…