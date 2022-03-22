- 22 Mar 2022 - 17:38 G: 22 Mar 2022 - 18:13

Kardeşlerim Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Asiye’de Doruk’ta... Yapımcı Kararını ATV’yle Verdi! Sadece Birkaç Bölüm Sonra…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’in finali ortaya çıktı. Asiye ve Doruk’un hikayesi sonsuza kadar biterken; seyircilerde neye uğradığını şaşırdı. Yapımcı kararını ATV’yle birlikte verirken; reyting oranları hayal kırıklığı yaşattı. Sadece birkaç bölüm sonra…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisi ilk sezonuyla Cumartesi günlerini sallamıştı. Büyük bir beğeniyle başlayan Kardeşlerim dizisinin senaryosunda yaşanan değişiklikler ise hayranlarını başka yapımlara yöneltmişti. Son bölüm ise büyük bir krizin kapısını araladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Mar 2022 - 17:38 Ankara- Yaşam

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