Survivor’da Oyunu Kazanan Takım İfşa Edildi! Batuhan Karacakaya Hayranlarına Kahreden Haber! Konseyde Zırıl Zırıl Ağlanacak…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde heyecanı artıran Survivor All Star yarışmasının son bölümünde ise ailelerinden gelen bir parça mesaj ve fotoğraf için kıyasıya mücadele eden takımlar, dokunulmazlık sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele vermişti. Oyun sonunda ise kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün kazananı ise Survivor izleyicisini ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!