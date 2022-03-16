Survivor’da Oyunu Kazanan Takım İfşa Edildi! Batuhan Karacakaya Hayranlarına Kahreden Haber! Konseyde Zırıl Zırıl Ağlanacak…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da oyunu kazanan takım ifşa edildi! Batuhan Karacakaya hayranlarını bekleyen kötü sürprizse ağızların açık kalmasına neden oldu. Adeta kahreden bir haber gelirken; konsey anında Batuhan sevenlerinin zırıl zırıl ağlayacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Gündemi sallayan bu detay sonrasında akıllarda soru işareti oluştu. Peki, Survivor yarışmasında kazanan takım hangisi olacak?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde heyecanı artıran Survivor All Star yarışmasının son bölümünde ise ailelerinden gelen bir parça mesaj ve fotoğraf için kıyasıya mücadele eden takımlar, dokunulmazlık sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele vermişti. Oyun sonunda ise kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün kazananı ise Survivor izleyicisini ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.