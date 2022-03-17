Mahkum Dizisinden Acı Veren Ayrılık! İki Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının güçlü yapımı olan Mahkum dizisi, şimdilerde kan kaybı yaşamaya başladı. iddialı oyuncularının canlandırdığı karakterlere iki haftadır art arda veda etmiş olan Mahkum dizisi, seyircisini bir hayli şaşırttı. Ardından yeni bir isim ile daha anlaşan Mahkum dizisi, kaybettiği oyuncuların yerini doldurmak için kolları sıvadı. Peki, Mahkum dizisinden ayrılan oyuncular kim? Mahkum dizisi Eren öldü mü? Mahkum dizisini giren yeni oyuncular kim? İşte, detaylar…

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