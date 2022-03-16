Mahkum Dizisinden Giden Gidene! 1 Kişiydi 2 Oldular! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının güçlü yapımı olan Mahkum dizisi, şimdilerde kan kaybı yaşamaya başladı. iddialı oyuncularının canlandırdığı karakterlere iki haftadır art arda veda etmiş olan Mahkum dizisi, seyircisini bir hayli şaşırttı. Ardından yeni bir isim ile daha anlaşan Mahkum dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
FOX TV ekranlarının güçlü yapımı olan Mahkum dizisi, şimdilerde kan kaybı yaşamaya başladı. iddialı oyuncularının canlandırdığı karakterlere iki haftadır art arda veda etmiş olan Mahkum dizisi, seyircisini bir hayli şaşırttı. Ardından yeni bir isim ile daha anlaşan Mahkum dizisi, kaybettiği oyuncuların yerini doldurmak için kolları sıvadı. Peki, Mahkum dizisinden ayrılan oyuncular kim? Mahkum dizisi Eren öldü mü? Mahkum dizisini giren yeni oyuncular kim? İşte, detaylar…
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16 Mar 2022 - 13:41 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.