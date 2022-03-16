İbo Show’da Görenlerin Nutkunu Tutan Olay! Seren Serengil’in İsteği Sosyal Medyayı Yıktı! İmparator Öyle Bir Hale Geldi Ki…
Geçirdiği sağlık problemlerini geride bırakmasının ardından yeniden eğlenceli programı İbo Show ile ekranlara geri dönen türkücü İbrahim Tatlıses, Star TV ekranlarından seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Bu sene ikinci sezonu ile ekranlara gelen İbo Show programı ile ilgili son detaylar haberimizde...
Geçirdiği sağlık problemlerini geride bırakmasının ardından yeniden eğlenceli programı İbo Show ile ekranlara geri dönen türkücü İbrahim Tatlıses, Star TV ekranlarından seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Bu sene ikinci sezonu ile ekranlara gelen İbo Show programının yayınlanan son bölümündeyse yaşanan o olay magazin basının gündemine bomba gibi düştü. O olayın Seren Serengil’in konuk olduğu bölümde yaşanmasıysa programın hayranları tarafından bir hayli manidar bulundu! Peki, İbo Show programının son bölümünde ne oldu? İbo Show Seren Serengil’in başına ne geldi? İşte, detaylar…
16 Mar 2022 - 13:45 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.