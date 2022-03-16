- 16 Mar 2022 - 21:49

İbo Show’da Olay Var! Seren Serengil Programı Karıştırdı! Yapımcıdan İsteği Sosyal Medyayı Yıktı! İmparator 20 Yaşında Göründü...

Geçirdiği sağlık problemlerini geride bırakmasının ardından yeniden eğlenceli programı İbo Show ile ekranlara geri dönen türkücü İbrahim Tatlıses, Star TV ekranlarından seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Bu sene ikinci sezonu ile ekranlara gelen İbo Show programı ile ilgili son detaylar haberimizde...

Geçirdiği sağlık problemlerini geride bırakmasının ardından yeniden eğlenceli programı İbo Show ile ekranlara geri dönen türkücü İbrahim Tatlıses, Star TV ekranlarından seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Bu sene ikinci sezonu ile ekranlara gelen İbo Show programının yayınlanan son bölümündeyse yaşanan o olay magazin basının gündemine bomba gibi düştü. O olayın Seren Serengil’in konuk olduğu bölümde yaşanmasıysa programın hayranları tarafından bir hayli manidar bulundu! Peki, İbo Show programının son bölümünde ne oldu? İbo Show Seren Serengil’in başına ne geldi? İşte, detaylar…

16 Mar 2022 - 21:49 - Dizi Haberleri

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