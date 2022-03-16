Masterchef Pelin Zaman Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı! Artık Ne Danilo Zanna, Ne Gökhan Akar… İncecik Beli, Düzgün Fiziğiyle…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran ve güzelliğiyle milyonların kalbinde taht kuran Pelin Zaman, yarışmadan sonra adeta bambaşka birisi oldu! Dekolteli kıyafetleriyle cesaretini kanıtlayan Pelin Zaman, açıldı saçıldı! Danilo Zanna aşk yaşadığı iddia edilen Pelin Zaman, Gökhar Akar’la aşk yaşadığını duyurmuştu. Şimdi ise ne Gökhan Akar’la ne de Danilo Zanna’yla aşk yaşamayan isim sosyal medyayı salladı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına şef ve aşçı olmadan katılan Pelin Zaman, güzelliğiyle ve çabasıyla kalplerde şampiyon olmuştu. Yarışmadan ayrıldıktan sonra Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında çalışmaya başlayan Pelin Zaman, sosyal medya hesabından öyle bir paylaşıma yer verdi ki, görenler şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.