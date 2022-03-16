Anasayfa/

Foto Galeri/

16 Mar 2022 - 13:57

Masterchef Pelin Zaman Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı! Artık Ne Danilo Zanna, Ne Gökhan Akar… İncecik Beli, Düzgün Fiziğiyle…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran ve güzelliğiyle milyonların kalbinde taht kuran Pelin Zaman, yarışmadan sonra adeta bambaşka birisi oldu! Dekolteli kıyafetleriyle cesaretini kanıtlayan Pelin Zaman, açıldı saçıldı! Danilo Zanna aşk yaşadığı iddia edilen Pelin Zaman, Gökhar Akar’la aşk yaşadığını duyurmuştu. Şimdi ise ne Gökhan Akar’la ne de Danilo Zanna’yla aşk yaşamayan isim sosyal medyayı salladı!