Tüm Emekli Vatandaşın Dikkatine Yargıtay’dan Öyle Bir Karar Çıktı Ki, El Kol Titredi! Maaşlar İçin Son Dakika!

Yaklaşık 13 milyon emeklinin hayatını etkileyecek olan dava sonuçlandı! Emekli maaşına gelen haciz nedeniyle bankadan davacı olan bir emekli, maaşına konulan haciz işleminin kaldırılması talebinde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmanın ardından Yargıtay kararını verdi ve haklı bulduğu taraf ile herkesi bir hayli şaşırttı. Öte yanan vatandaşların en çok merak ettiği emekli maaşına haciz gelip, gelmeyeceği konusu da Yargıtay’ın son kararının ardından ortaya çıktı! Peki, emekli maaşına haciz gelir mi? Emekli maaşına bloke konulabilir mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...