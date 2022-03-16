Üç Kuruş Dizisi İçin Kötü Kader Yazıldı! Uraz Kaygırlaroğlu’nun Yeni Adresi Belli Oldu! Öyle Bir İsimle Partner Olacak Ki…

Ay Yapım imzası ile sezona Show TV ekranlarından giriş yapan Üç Kuruş dizisi, beklediği ilgiyi göremeyince farklı yollar denemeye başladı. Bu hafta yaptığı zaman atlaması ile seyircisinin karşısına çıkan Üç Kuruş dizisinde Kartal’ın geçirdiği değişim ise herkesi adeta şoke etmişti. Ancak bu değişimin nedeninin Uraz Kaygılaroğlu’na o diziden gelen teklif olduğu henüz ortaya çıktı1 Peki, Üç Kuruş dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Üç Kuruş dizisi ne zaman bitiyor? Üç Kuruş dizisinden Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) çıkıyor mu? İşte, detaylar…

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