Aşk Mantık İntikam Dizisi Gidiyor O Dizi Geliyor! Yapımcı Öyle Bir Final Kararı Verdi Ki... Herkes Şaştı Kaldı! İşte Aşk Mantık İntikam Dizisi Yerine Gelecek O Dizi...

FOX TV ekranlarının yaz aylarından bu yana devam kararını alabilen tek dizisi olan Aşk Mantık İntikam adlı yapımdan hayranlarını üzecek bir karar geldi. Düşen reytinglere rağmen ekranlarda direnmeye devam eden Aşk Mantık İntikam dizisi hakkında çıkan final iddialarının asılsız çıkmasının ardından dizinin asıl final tarihi belli oldu. Peki, Aşk Mantık İntikam dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman bitecek? İşte, detaylar…

Aşk Mantık İntikam Dizisi 42. Bölüm Final Fragmanı... İZLE