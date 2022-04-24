Aşk Mantık İntikam Dizisi Gidiyor O Dizi Geliyor! Yapımcı Öyle Bir Final Kararı Verdi Ki... Herkes Şaştı Kaldı! İşte Aşk Mantık İntikam Dizisi Yerine Gelecek O Dizi...
FOX TV ekranlarının yaz aylarından bu yana devam kararını alabilen tek dizisi olan Aşk Mantık İntikam adlı yapımdan hayranlarını üzecek bir karar geldi. Düşen reytinglere rağmen ekranlarda direnmeye devam eden Aşk Mantık İntikam dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
FOX TV ekranlarının yaz aylarından bu yana devam kararını alabilen tek dizisi olan Aşk Mantık İntikam adlı yapımdan hayranlarını üzecek bir karar geldi. Düşen reytinglere rağmen ekranlarda direnmeye devam eden Aşk Mantık İntikam dizisi hakkında çıkan final iddialarının asılsız çıkmasının ardından dizinin asıl final tarihi belli oldu. Peki, Aşk Mantık İntikam dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman bitecek? İşte, detaylar…
24 Nis 2022 - 03:53 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.