Survivor’a Katılacak İsimler İçin Acun Uçağı Yolladı! Şeyma Subaşı İstanbul'a Geldi, Turabi Bekleniyor! Katılacakları Takıma Kadar Her Şey Ayarlandı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a kısa bir süre önce Şeyma Subaşı’nın katılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı’ndan sonra Survivor yarışmasına katılacak olan ismin Turbo Turabi olduğu da ortaya çıktı! Katılacağı takıma kadar her şeyi ayarlanan Turbo Turabi, hayranlarını havalara uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyor. En son yedeklerden katılan Ayşe Yüksel’le birlikte alımlar durmuştu ama yeni bir iddia ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.