- 25 Mar 2022 - 22:28

Survivor’a Katılacak İsimler İçin Acun Uçağı Yolladı! Şeyma Subaşı İstanbul'a Geldi, Turabi Bekleniyor! Katılacakları Takıma Kadar Her Şey Ayarlandı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a kısa bir süre önce Şeyma Subaşı’nın katılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı’ndan sonra Survivor yarışmasına katılacak olan ismin Turbo Turabi olduğu da ortaya çıktı! Katılacağı takıma kadar her şeyi ayarlanan Turbo Turabi, hayranlarını havalara uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyor. En son yedeklerden katılan Ayşe Yüksel’le birlikte alımlar durmuştu ama yeni bir iddia ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Mar 2022 - 22:28 Ankara- Yaşam

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