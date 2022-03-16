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16 Mar 2022 - 21:48

Masumlar Apartmanının Nüfusu Artıyor.! Gülben Hamile, Sıra Safiye'de! Bebeğin Cinsiyeti Bile Belli! Nasıl Hamile Kaldığı Meçhul Ama Bebekler Geliyor!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben seyircilere büyük müjdeyi verdi. Gülben’in bebeğinin cinsiyeti ortaya çıkarken; ağızlarda açık kaldı. Nasıl hamile kaldığı bile bilinmeyen Gülben’in bebeğinin cinsiyeti ise şok içerisinde bıraktı! Ağızları açık bırakan bu detay sonrasında sosyal medya bebek haberiyle gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…