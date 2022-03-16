Survivor Birleşme Partisi İfşa Oldu! Eğlenceye Ünlü Futbolcu Geliyor! Acun Ilıcalı Ters Köşenin Dibini Yaptı! Mesut Özil... Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birleşme partisine kadar kendisini koruyan isimler Elif, Nagihan, Berkan ve Anıl olmuştu. Diğer isimler ise olası bir potada gidebilme riski taşıyordu. Birleşme partisine sayılı günler kalmışken; Acun Ilıcalı’nın o isimle anlaşma yapması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!