- 16 Mar 2022 - 19:21 G: 16 Mar 2022 - 20:20

Survivor Birleşme Partisi İfşa Oldu! Eğlenceye Ünlü Futbolcu Geliyor! Acun Ilıcalı Ters Köşenin Dibini Yaptı! Mesut Özil... Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar patlak vermeye başladı. Acun Ilıcalı’nın sır gibi sakladığı Birleşme partisi jürilerinden ilk isim gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir isim geliyor ki, görenler “Güzel şaka” yorumunda bulundu! Acun Ilıcalı ters köşenin dibini yaparken sosyal medya sallanmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birleşme partisine kadar kendisini koruyan isimler Elif, Nagihan, Berkan ve Anıl olmuştu. Diğer isimler ise olası bir potada gidebilme riski taşıyordu. Birleşme partisine sayılı günler kalmışken; Acun Ilıcalı’nın o isimle anlaşma yapması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Mar 2022 - 19:21 Ankara- Yaşam

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