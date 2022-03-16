Survivor Birleşme Partisi İfşa Oldu! Eğlenceye Ünlü Futbolcu Geliyor! Acun Ilıcalı Ters Köşenin Dibini Yaptı! Mesut Özil... Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar patlak vermeye başladı. Acun Ilıcalı’nın sır gibi sakladığı Birleşme partisi jürilerinden ilk isim gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir isim geliyor ki, görenler “Güzel şaka” yorumunda bulundu! Acun Ilıcalı ters köşenin dibini yaparken sosyal medya sallanmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birleşme partisine kadar kendisini koruyan isimler Elif, Nagihan, Berkan ve Anıl olmuştu. Diğer isimler ise olası bir potada gidebilme riski taşıyordu. Birleşme partisine sayılı günler kalmışken; Acun Ilıcalı’nın o isimle anlaşma yapması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.