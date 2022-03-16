Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha O İsimle Evlenme Karar Verdi! “Abim” Diyordu; Yüzük Takmaya Ramak Kaldı! “Yok Artık”

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarına damgasını vuruyordu. 13 bölüm sonra ekranlara veda edecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşanacak olanlar ise merak konusu olmuştu. Finale gitmeden önce bir evlilik daha yaşayacağı gündeme bomba gibi düşen Züleyha her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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