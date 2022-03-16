- 16 Mar 2022 - 17:55 G: 16 Mar 2022 - 18:08

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha O İsimle Evlenme Karar Verdi! “Abim” Diyordu; Yüzük Takmaya Ramak Kaldı! “Yok Artık”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da ipler yerinden koptu! Hilal Altınbilek’in hayat verdiği Züleyha karakterinin evleneceği isim ortaya çıkarken; akıllar darmaduman oldu! “Kardeşim” dediği isimle evlenecek olması ise “Yok artık” dedirtti. Yüzük takılmasına ramak kalırken; seyircilerde neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarına damgasını vuruyordu. 13 bölüm sonra ekranlara veda edecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşanacak olanlar ise merak konusu olmuştu. Finale gitmeden önce bir evlilik daha yaşayacağı gündeme bomba gibi düşen Züleyha her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Mar 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

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