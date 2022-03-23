Hadise’den Kalp Titreten Paylaşım! Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Enişte Etkisi” Kaan Yıldırım’da Bunların Yarısını Yaşamamıştı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, incecik dal gibi kaldı. Son halini görenler baktıkça baktı. Nefesleri kesen güzellikte olan Hadise’nin bu paylaşımı ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birçok kişi ise Kaan Yıldırım’da yaşadığı aşk duygusunun yarısını bile yaşamadığını dile getirerek düşüncelerini dile getirdiler. Hadise’nin değişimini görenler ise “Enişte etkisi” yorumlarında bulundu. Peki, Hadise nasıl bir paylaşım yaptı?
Dün itibariyle Mehmet Dinçerler’le nişanlanan Hadise, tören öncesine tüm çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalattı. Her şeyi adetlerine göre yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nişanı büyük bir merak konusu oldu ama henüz tek bir fotoğraf bile paylaşılmadı. Önlemlerini alan Hadise’nin görülen son hali ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.