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21 Mar 2022 - 14:26

Hadise’den Yürek Titreten Paylaşım! Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Enişte Etkisi” Kaan Yıldırım’da Bunların Yarısını Yaşamamıştı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, incecik dal gibi kaldı. Son halini görenler baktıkça baktı. Nefesleri kesen güzellikte olan Hadise’nin bu paylaşımı ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birçok kişi ise Kaan Yıldırım’da yaşadığı aşk duygusunun yarısını bile yaşamadığını dile getirerek düşüncelerini dile getirdiler. Hadise’nin değişimini görenler ise “Enişte etkisi” yorumlarında bulundu. Peki, Hadise nasıl bir paylaşım yaptı?