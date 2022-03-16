- 16 Mar 2022 - 21:58 G: 16 Mar 2022 - 21:59

Survivor Nagihan’ın Yıllar Önceki Paylaşımı Herkesi Şok Etti! Acun Ilıcalı Görse Büyük Kıyamet Kopar! Seda'da İşin İçinde...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nagihan gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önceki paylaşımı gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’nın bunu görmesiyle büyük bir kıyametin yaşanacağı konuşulmaya başlandı! Bununla birlikte “Kanlı sopa” olayı yeniden gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ezelden beri kavgalı oldukları Sema – Seda kardeşler hakkında Nagihan’ın yapmış olduğu yorum sosyal medyayı salladı. Bunun yanında Nagihan’a gönderilen kanlı sopa iddiası yeniden patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Mar 2022 - 21:58 Ankara- Yaşam

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