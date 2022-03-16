Survivor Nagihan’ın Yıllar Önceki Paylaşımı Herkesi Şok Etti! Acun Ilıcalı Görse Büyük Kıyamet Kopar! Seda'da İşin İçinde...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nagihan gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önceki paylaşımı gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’nın bunu görmesiyle büyük bir kıyametin yaşanacağı konuşulmaya başlandı! Bununla birlikte “Kanlı sopa” olayı yeniden gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ezelden beri kavgalı oldukları Sema – Seda kardeşler hakkında Nagihan’ın yapmış olduğu yorum sosyal medyayı salladı. Bunun yanında Nagihan’a gönderilen kanlı sopa iddiası yeniden patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.