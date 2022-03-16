- 16 Mar 2022 - 21:49

Yasak Elma Oyuncuları Yıldız, Kumru ve Ender’in Giydiği Kıyafetler Nerede Satılıyor? Yasak elma Ender'in kıyafetleri hangi marka? Kaç Para...

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma, yayınlanan her bölümüyle izleyicileri ekranları başına çekmeye devam ediyor. Dizide yaşanan gelişmelerin yanı sıra dizi oyuncularının tarzları da pek çok kişiyi hayran bırakıyor.

Yasak Elma dizisinin yıldız oyuncuları, tarzları ile resmen nefes kesiyor. Dizi içerisinde Yıldız, Kumru ve Ender karakterlerinin giydikleri kıyafetler de pek çok kadın tarafından araştırılıyor. Özellikle de bu kıyafetlerin nerede ve ne kadara satıldığı pek çok kadını meraklandırıyor. İşte dizinin yıldız oyuncularının dizi içerisinde giydikleri kıyafetler ve merak edilen tüm ayrıntılar…

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16 Mar 2022 - 21:49 - Dizi Haberleri

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