Yasak Elma Oyuncuları Yıldız, Kumru ve Ender’in Giydiği Kıyafetler Nerede Satılıyor? Yasak elma Ender'in kıyafetleri hangi marka? Kaç Para...

Yasak Elma dizisinin yıldız oyuncuları, tarzları ile resmen nefes kesiyor. Dizi içerisinde Yıldız, Kumru ve Ender karakterlerinin giydikleri kıyafetler de pek çok kadın tarafından araştırılıyor. Özellikle de bu kıyafetlerin nerede ve ne kadara satıldığı pek çok kadını meraklandırıyor. İşte dizinin yıldız oyuncularının dizi içerisinde giydikleri kıyafetler ve merak edilen tüm ayrıntılar…

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