Aşk Mantık İntikam Oyuncusu Ölüm Sessizliğini Bozdu! Yapımcıyla Birbirine Girmişti; Diziden Ayrılmasından Sonra… “Yok Artık”
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da yer alan bir oyuncu, kısa bir süre önce diziden ayrılan oyuncu ölüm sessizliğini bozdu! Yapımcıyla birbirine giren isim; diziden ayrıldıktan sonra skandal sözlere yer verdi. Bunu gören takipçileri ise “Yok artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk gibi isimlerin yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin yakın zamanda ekranlara veda edeceği ortaya çıkmıştı. Dizide bulunan ve Reyhan karakterine hayat veren Birgül Ulusoy ise yapımcıyla iddialara göre birbirine girerek ayrılmıştı. Şimdi ise Birgül Ulusoy açtı ağızını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.