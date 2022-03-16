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16 Mar 2022 - 21:48

Aşk Mantık İntikam Oyuncusu Ölüm Sessizliğini Bozdu! Yapımcıyla Birbirine Girmişti; Diziden Ayrılmasından Sonra… “Yok Artık”

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da yer alan bir oyuncu, kısa bir süre önce diziden ayrılan oyuncu ölüm sessizliğini bozdu! Yapımcıyla birbirine giren isim; diziden ayrıldıktan sonra skandal sözlere yer verdi. Bunu gören takipçileri ise “Yok artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…