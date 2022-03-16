Survivor Aleyna Çalışkan’dan Dudak Uçuklatan Poz! Nefesler Kesildi, Bir Bakan Bir Daha Baktı! İncecik Belini Kanıtladı; Açıldı Saçıldı!

Yarıştığı sezonda adından söz ettirmeyi başaran Survivor Aleyna Çalışkan, sosyal medya pozlarıyla gündemi çalkalamaya devam ediyor. Özellikle de yarışmanın sona ermesi ardından All Star sezonunda da yarışmaya devam eden Batuhan Karacakaya ile yakınlaşan Aleyna Çalışkan, o pozlarıyla resmen olay olmuştu. Bikiniliyken Batuhan Karaca ile sarmaş dolaş görüntülenen Aleyna Çalışkan’ın o halleri görenleri şaşkına çevirmişti. Aleyna Çalışkan bu kez de verdiği yatak pozları ile sosyal medyayı resmen yerle bir etti.

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