Survivor Aleyna Çalışkan’dan Dudak Uçuklatan Poz! Nefesler Kesildi, Bir Bakan Bir Daha Baktı! İncecik Belini Kanıtladı; Açıldı Saçıldı!
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor’ın 2021 sezonunda yarışan Aleyna Çalışkan, verdiği son pozlarıyla olay oldu. Sosyal medyada yaptığı o paylaşımı görenleri hayretler içerisinde bıraktı. İşte o pozlar ve merak edilen tüm detaylar…
Yarıştığı sezonda adından söz ettirmeyi başaran Survivor Aleyna Çalışkan, sosyal medya pozlarıyla gündemi çalkalamaya devam ediyor. Özellikle de yarışmanın sona ermesi ardından All Star sezonunda da yarışmaya devam eden Batuhan Karacakaya ile yakınlaşan Aleyna Çalışkan, o pozlarıyla resmen olay olmuştu. Bikiniliyken Batuhan Karaca ile sarmaş dolaş görüntülenen Aleyna Çalışkan’ın o halleri görenleri şaşkına çevirmişti. Aleyna Çalışkan bu kez de verdiği yatak pozları ile sosyal medyayı resmen yerle bir etti.
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16 Mar 2022 - 22:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.