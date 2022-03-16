Delirdi, Resmen Sınırları Aştı! Mehmet Ali Erbil Donakalacak, Neler Yapıyor Dekoltenin Dozunu Öyle Bir Kaçırdı ki; Fırtınalar Esiyor!
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in dekoltesini görenler gözlerine inanamadı. Derin dekoltesi ile akılları başlarından aldı. O hallerini görenler dönüp bir kez daha bakmaktan kendilerini alıkoyamadı.
Özellikle de seçtiği cesur kıyafetleri ile adından sıkça söz ettiren ve güzelliğiyle dikkat çeken Yasmin Erbil, cesur pozlarına bir yenisi daha ekledi. Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, yaptığı dekolteli paylaşımı ile sosyal medyayı bir kez daha çalkaladı. Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin Erbil, bir kez daha cesur pozları ile akılları başlarından aldı. İşte o pozlar ve merak edilen tüm detaylar…
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16 Mar 2022 - 21:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.