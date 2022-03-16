Kuruluş Osman’da Akıllara Durgunluk Verip, Saç Baş Yolduran Kara Haber! Yürekler Parçalandı, Kan Ağlanıyor! Neler Oldu Neler…

Ekranlara gelen her yeni bölümüyle Çarşamba akşamlarını sallayan Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanını gören dizi severler hayret içerisinde kaldı. Yeni bölümde yaşanacak olan o hüzün verici gelişme karşısında izleyiciler şimdiden gözyaşlarına hakim olamadı. Yayınlanacak olan yeni bölümde özellikle de Turgut Alp’in yüreğini yakacak olan o gelişme aynı zamanda dizi severlerin de içlerine bir ateş gibi düşecek.

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