Kuruluş Osman’da Akıllara Durgunluk Verip, Saç Baş Yolduran Kara Haber! Yürekler Parçalandı, Kan Ağlanıyor! Neler Oldu Neler…
ATV ekranlarının sevilen Kuruluş Osman dizisinde yaşanan gelişmeler izleyicilerin yüreklerini resmen param parça etti. O gelişmeler karşısında dizi izleyicileri ne diyeceklerini bilemedi. Yeni bölüm fragmanı olay oldu.
Ekranlara gelen her yeni bölümüyle Çarşamba akşamlarını sallayan Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanını gören dizi severler hayret içerisinde kaldı. Yeni bölümde yaşanacak olan o hüzün verici gelişme karşısında izleyiciler şimdiden gözyaşlarına hakim olamadı. Yayınlanacak olan yeni bölümde özellikle de Turgut Alp’in yüreğini yakacak olan o gelişme aynı zamanda dizi severlerin de içlerine bir ateş gibi düşecek.
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16 Mar 2022 - 21:49 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.