- 16 Mar 2022 - 22:11

Kuruluş Osman'da Heyecan Dorukta! Yürekler Parçalandı, Kan Ağlanıyor! Karanlık güç kim?

ATV ekranlarının sevilen Kuruluş Osman dizisinde yaşanan gelişmeler izleyicilerin yüreklerini resmen param parça etti. O gelişmeler karşısında dizi izleyicileri ne diyeceklerini bilemedi. Yeni bölüm fragmanı olay oldu.

Ekranlara gelen her yeni bölümüyle Çarşamba akşamlarını sallayan Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanını gören dizi severler hayret içerisinde kaldı. Yeni bölümde yaşanacak olan o hüzün verici gelişme karşısında izleyiciler şimdiden gözyaşlarına hakim olamadı. Yayınlanacak olan yeni bölümde özellikle de Turgut Alp’in yüreğini yakacak olan o gelişme aynı zamanda dizi severlerin de içlerine bir ateş gibi düşecek.

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16 Mar 2022 - 22:11 - Dizi Haberleri

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