Zeytin Yağı Fiyatlarını Görünce Diliniz Damağınız Uyuşabilir! Ayçiçek Yağı Meğer Ne Kadar Ucuzmuş! Zeytinyağı kilosu kaç TL 2022?
Zeytinyağı fiyatlarını görenler gözlerine inanamayacak. Ayçiçek yağı zamlı derken ne kadar ucuzmuş dedirten zeytinyağları resmen şaşkına çevirmeye devam ediyor. Araba fiyatına zeytinyağı mı olur dedirten fiyatlar şok yaşatıyor.
Son zamanlarda meydana gelen Rusya Ukrayna savaşı ardından ekonomi ülkemizde daha da kötü ilerlemeye devam ediyor. Özellikle dış ticaretin etkilenmesi temel gıda sektörünün çok fazla zamlanmasına neden oldu.
Ayçiçek yağlarına genel fahiş fiyat artışlarından sonra bu sefer zeytinyağı ücretlerini gören vatandaşlar şok üstüne şok yaşamaya başladı. En ucuz zeytinyağı hangi markette araştırılmaya devam edilirken market raflarındaki fiyatları gören vatandaşlar adeta Ayçiçek yağı fiyatlarına şükreder hale geldi.
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16 Mar 2022 - 21:52 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.