- 16 Mar 2022 - 22:19 G: 16 Mar 2022 - 22:22

Kasaba Doktoru Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? Kasaba Doktoru Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir? Kasaba Doktoru İlk Bölüm Ne Zaman?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru’yla ilgili detaylar belli olmaya başladı. Büyük bir heyecanla beklenen Kasaba Doktoru uyarlama mı, gerçek mi, konusu nedir, nerede çekilecek, oyuncu kadrosunda kimler var, hangi gün başlayacak belli oldu. İşte, detaylar…

TRT1 ekranlarına yaz sezonu için giriş yapacak dizilerden bir tanesi Kasaba Doktoru olarak öne çıkıyor. Çekim aşamaları hız kesmeden devam ederken; ‘’Bu hastanede bir tek kural vardır; söz konusu kurtarılacak bir hayatsa her türlü riski alırız!'’ sloganı büyük yankı uyandırdı.

Tanıtımlarına başlanan yapımın Kore yapımı olan Dr. Romantic isimli diziden ülkemize göre uyarlandığı ortaya çıktı. Uyarlandığı Dr. Romantic birçok ödül alan ve ekran başında büyük bir ilgi ile takip edilen dizilerden birisiydi.

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16 Mar 2022 - 22:19 - Dizi Haberleri

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Kasaba Doktoru Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? Kasaba Doktoru Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir? Kasaba Doktoru İlk Bölüm Ne Zaman? mask
Kasaba Doktoru Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? Kasaba Doktoru Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir? Kasaba Doktoru İlk Bölüm Ne Zaman?
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