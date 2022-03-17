ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Mart 2022 Cuma 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 18 Mart 2022 Cuma Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Düzenli olarak gerçekleştirilen su altyapısı çalışmalarıyla yeni bir güne daha başlayan Ankaralılar, ASKİ’nin bugün bölgelerinde bir çalışma planlayıp planlamadığını merak ediyor. Öte yandan ASKİ, bugün gerçekleştireceği çalışmaların ortaya çıkaracağı tüm su kesintilerini ilgilerinin bilgisi için yayınlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 18 Mart 2022 Cuma Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 18 Mart 2022 Cuma Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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