Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Mart 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 18 Mart 2022 Cuma Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın bugün ilçesinde gerçekleşecek olan elektrik kesintilerine karşın önlem almak isteyen Ankaralılar, konuyla ilgili bilgi alabilmek için yönünü Başkent EDAŞ’a çevirmiş bulunuyor. Öte yandan Başkent EDAŞ, 18 Mart 2022 Cuma günü Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintilerine dair detaylı bir bilgilendirme yayınlamayı ihmal etmiyor. Peki, 18 Mart 2022 Cuma Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 18 Mart 2022 Cuma Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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