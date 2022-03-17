- 17 Mar 2022 - 22:36

Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Mart 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 18 Mart 2022 Cuma Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’nın bugün  ilçesinde gerçekleşecek olan elektrik kesintilerine karşın önlem almak isteyen Ankaralılar, konuyla ilgili bilgi alabilmek için yönünü Başkent EDAŞ’a çevirmiş bulunuyor. Öte yandan Başkent EDAŞ, 18 Mart 2022 Cuma günü Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintilerine dair detaylı bir bilgilendirme yayınlamayı ihmal etmiyor. Peki, 18 Mart 2022 Cuma Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 18 Mart 2022 Cuma Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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17 Mar 2022 - 22:36 - Yaşam

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