Sürekli olarak çevresindekilerine istediklerini yaptırmak isteyen bu burçlar, dominant karakterlerinin verdiği etkiye de dayanarak, baskıcı kişiliklerini sık sık sergiliyor. Çevresindekilere nefes dahi aldırmayan bu burçlar, artık herkesi bezdirmiş bulunuyor! Peki, dominant burçlar hangisidir? İşte nefes aldırmayan, baskın olan o burçlar…

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