Survivor Batuhan “Elveda” Dedi! İstanbul Biletini Ortaya Çıkardı; Evine Dönmeye Karar Verdi! Acun Ilıcalı Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir dokunulmazlık ve bir ödül oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. Konseyde ise bir anda şok bir değişiklik yaşanmıştı. Batuhan Karacakaya ise öyle bir şey dedi ki…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!