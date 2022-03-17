- 17 Mar 2022 - 09:08 G: 17 Mar 2022 - 09:13

Survivor Batuhan “Elveda” Dedi! İstanbul Biletini Ortaya Çıkardı; Evine Dönmeye Karar Verdi! Acun Ilıcalı Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve yıldızını parlatan Batuhan Karacakaya, hayranlarına “Elveda” dedi! İstanbul bileti ortaya çıkarken; Batuhan Karacakaya’nın evine döneceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya’nın sözleri karşısına ne diyeceğini resmen şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir dokunulmazlık ve bir ödül oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. Konseyde ise bir anda şok bir değişiklik yaşanmıştı. Batuhan Karacakaya ise öyle bir şey dedi ki…

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17 Mar 2022 - 09:08 Ankara- Yaşam

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