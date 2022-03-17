Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Mayosuyla Alev Alev Yaktı! Kasıklarına Kadar Açtı Her Yerini Gösterdi! Fizik, Cesaret, Ateş…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, sosyal medyayı salladı! Mayosunu giyerek alev alev yakan başarılı oyuncu, kasıklarına kadar açarak fiziğinin güzelliğini kanıtladı. Cesaretiyle milyonları kendisine hayran bırakan Cansu Dere, gündeme bomba gibi düştü. İşte Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere’den mayolu paylaşımlar…
Sadakatsiz dizisinin başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen’le paylaşan Cansu Dere, her bölümde seyircileri kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Ezel dizisindeki Eyşan karakteriyle Türkiye’ye kendisini duyuran Cansu Dere, Sadakatsiz dizisindeki Asya karakteriyle kariyerindeki basamakları üçer beşer çıkıyor. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan başarılı oyuncu, mayolu paylaşımıyla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.