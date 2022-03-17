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17 Mar 2022 - 09:27

Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Mayosuyla Alev Alev Yaktı! Kasıklarına Kadar Açtı Her Yerini Gösterdi! Fizik, Cesaret, Ateş…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, sosyal medyayı salladı! Mayosunu giyerek alev alev yakan başarılı oyuncu, kasıklarına kadar açarak fiziğinin güzelliğini kanıtladı. Cesaretiyle milyonları kendisine hayran bırakan Cansu Dere, gündeme bomba gibi düştü. İşte Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere’den mayolu paylaşımlar…