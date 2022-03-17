Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Mar 2022 - 09:53

“Survivor Yasin Diskalifiye Edildi!” Ortalık Kavga Kıyametken Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bunu Asla Görmezden Gelemez! Yolun Sonu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey yerle bir oldu! Yasin Obuz sevenlerini kahreden iddiayla gündeme bomba gibi düştü. Survivor Yasin’in diskalifiye edildiği sosyal medyayı salladı! Ortalık kavga kıyametken öyle bir şey yaptı ki, Acun Ilıcalı’nın bunu asla görmezden gelmeyeceği konuşulmaya başlandı! Yolun sonuna gelinirken sevenleri de kahroldu! İşte merak edilen tüm detaylar…