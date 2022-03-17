“Survivor Yasin Diskalifiye Edildi!” Ortalık Kavga Kıyametken Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bunu Asla Görmezden Gelemez! Yolun Sonu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey yerle bir oldu! Yasin Obuz sevenlerini kahreden iddiayla gündeme bomba gibi düştü. Survivor Yasin’in diskalifiye edildiği sosyal medyayı salladı! Ortalık kavga kıyametken öyle bir şey yaptı ki, Acun Ilıcalı’nın bunu asla görmezden gelmeyeceği konuşulmaya başlandı! Yolun sonuna gelinirken sevenleri de kahroldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık için mücadele edilmişti. Kazanan tarafsa Ünlüler takımı olmuştu. Zor ve teknik bir oyun oynayan Survivor yarışmacıları dengeleri değiştirmişti. Yasin Obuz ise öyle bir ley yaptı ki, akıllar yerinden çıktı gitti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.