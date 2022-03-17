- 17 Mar 2022 - 09:53 G: 17 Mar 2022 - 10:06

“Survivor Yasin Diskalifiye Edildi!” Ortalık Kavga Kıyametken Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bunu Asla Görmezden Gelemez! Yolun Sonu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey yerle bir oldu! Yasin Obuz sevenlerini kahreden iddiayla gündeme bomba gibi düştü. Survivor Yasin’in diskalifiye edildiği sosyal medyayı salladı! Ortalık kavga kıyametken öyle bir şey yaptı ki, Acun Ilıcalı’nın bunu asla görmezden gelmeyeceği konuşulmaya başlandı! Yolun sonuna gelinirken sevenleri de kahroldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık için mücadele edilmişti. Kazanan tarafsa Ünlüler takımı olmuştu. Zor ve teknik bir oyun oynayan Survivor yarışmacıları dengeleri değiştirmişti. Yasin Obuz ise öyle bir ley yaptı ki, akıllar yerinden çıktı gitti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Mar 2022 - 09:53 Ankara- Yaşam

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