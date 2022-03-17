Kardeşlerim Dizisinde Asiye’nin Sonu Ortaya Çıktı! Doruk Bile Artık Önüne Geçemez! Diziden Ayrılıyor Mu? Hüngür Hüngür…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim ekranlardaki gücünü göstermeye devam ediyor. Her bölümde heyecanı artıran Kardeşlerim dizisinde Asiye’nin sonu resmen ortaya çıktı! Doruk’un bile bunun önüne geçemeyeceği gündemi sallarken; diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu! Seyircisini hüngür hüngür ağlatan Kardeşlerim dizisinde Asiye’ye ne oldu?
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisi, gerek hikayesiyle gerek oyuncularıyla milyonlara hitap ediyor. Cumartesi akşamlarının yıldızı olan Kardeşlerim dizisinde Asiye’nin başına gelenler ise ağızları açık bıraktı. Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un diziden ayrılacağına dair iddialar sosyal medyayı salladı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.