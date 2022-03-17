- 17 Mar 2022 - 10:24 G: 17 Mar 2022 - 10:28

Kardeşlerim Dizisinde Asiye’nin Sonu Ortaya Çıktı! Doruk Bile Artık Önüne Geçemez! Diziden Ayrılıyor Mu? Hüngür Hüngür…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim ekranlardaki gücünü göstermeye devam ediyor. Her bölümde heyecanı artıran Kardeşlerim dizisinde Asiye’nin sonu resmen ortaya çıktı! Doruk’un bile bunun önüne geçemeyeceği gündemi sallarken; diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu! Seyircisini hüngür hüngür ağlatan Kardeşlerim dizisinde Asiye’ye ne oldu?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisi, gerek hikayesiyle gerek oyuncularıyla milyonlara hitap ediyor. Cumartesi akşamlarının yıldızı olan Kardeşlerim dizisinde Asiye’nin başına gelenler ise ağızları açık bıraktı. Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un diziden ayrılacağına dair iddialar sosyal medyayı salladı! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Mar 2022 - 10:24 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mahkum Dizisi Bu Akşam Var Mı? Mahkum Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Mahkum Bugün Var Mı? İşte FOX TV 17 Mart 2022 Yayın Akışı mask
Mahkum Dizisi Bu Akşam Var Mı? Mahkum Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Mahkum Bugün Var Mı? İşte FOX TV 17 Mart 2022 Yayın Akışı
Emanet 339. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 339. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 17 Mart Mahkum Dizisi 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 17 Mart Mahkum Dizisi 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 35. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 35. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 128. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 128. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aşk Mantık İntikam Dizisi Gidiyor O Dizi Geliyor! Yapımcı Öyle Bir Karar Verdi Ki, İşte Aşk Mantık İntikam Dizisi Yerine Gelecek O Dizi... mask
Aşk Mantık İntikam Dizisi Gidiyor O Dizi Geliyor! Yapımcı Öyle Bir Karar Verdi Ki, İşte Aşk Mantık İntikam Dizisi Yerine Gelecek O Dizi...
Üç Kuruş Dizisi İçin Kötü Kader Yazıldı! Uraz Kaygırlaroğlu’nun Yeni Adresi Belli Oldu! Öyle Bir İsimle Partner Olacak Ki… mask
Üç Kuruş Dizisi İçin Kötü Kader Yazıldı! Uraz Kaygırlaroğlu’nun Yeni Adresi Belli Oldu! Öyle Bir İsimle Partner Olacak Ki…
Masumlar Apartmanı Güzelleşiyor! Gülben Hamile, Sıra Safiye'de! Bebeğin Cinsiyeti Bile Belli! Nasıl Hamile Kaldığı Meçhul Ama Bebekler Geliyor! mask
Masumlar Apartmanı Güzelleşiyor! Gülben Hamile, Sıra Safiye'de! Bebeğin Cinsiyeti Bile Belli! Nasıl Hamile Kaldığı Meçhul Ama Bebekler Geliyor!
Survivor All-Star 51. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 17 Mart 2022 51. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 51. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 17 Mart 2022 51. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 52. Bölüm Ful İzle! 16 Mart 2022 Sadakatsiz 52. Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 52. Bölüm Ful İzle! 16 Mart 2022 Sadakatsiz 52. Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
“Survivor Yasin Diskalifiye Edildi!” Ortalık Kavga Kıyametken Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bunu Asla Görmezden Gelemez! Yolun Sonu… mask
“Survivor Yasin Diskalifiye Edildi!” Ortalık Kavga Kıyametken Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bunu Asla Görmezden Gelemez! Yolun Sonu…
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Mayosuyla Alev Alev Yaktı! Kasıklarına Kadar Açtı Her Yerini Gösterdi! Fizik, Cesaret, Ateş… mask
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Mayosuyla Alev Alev Yaktı! Kasıklarına Kadar Açtı Her Yerini Gösterdi! Fizik, Cesaret, Ateş…
Survivor Batuhan “Elveda” Dedi! İstanbul Biletini Ortaya Çıkardı; Evine Dönmeye Karar Verdi! Acun Ilıcalı Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Survivor Batuhan “Elveda” Dedi! İstanbul Biletini Ortaya Çıkardı; Evine Dönmeye Karar Verdi! Acun Ilıcalı Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Masterchef Dilara Telli Duvaklı Düğüne Hazırlanıyor! Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Şok Etti! Önce İncecik Kaldı, Sonra… “Bu Kadarı da Pes” mask
Masterchef Dilara Telli Duvaklı Düğüne Hazırlanıyor! Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Şok Etti! Önce İncecik Kaldı, Sonra… “Bu Kadarı da Pes”
Masumlar Apartmanı Güzelleşiyor! Gülben Hamile, Sıra Safiye'de! Bebeğin Cinsiyeti Bile Belli! Nasıl Hamile Kaldığı Meçhul Ama Bebekler Geliyor! mask
Masumlar Apartmanı Güzelleşiyor! Gülben Hamile, Sıra Safiye'de! Bebeğin Cinsiyeti Bile Belli! Nasıl Hamile Kaldığı Meçhul Ama Bebekler Geliyor!
Gönül Dağı Dizisinde Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Seyirci Şaşkın... Sevenlerine Öyle Bir Şekilde Veda Etti Ki… Ramazan Şimdi Hapı Yuttu! Artık Yok… mask
Gönül Dağı Dizisinde Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Seyirci Şaşkın... Sevenlerine Öyle Bir Şekilde Veda Etti Ki… Ramazan Şimdi Hapı Yuttu! Artık Yok…
Sadakatsiz Dizisinin Finali İfşa Edildi! Cansu Dere'ye Hazin Son Yazıldı, Volkan Çığırından Çıkacak! 3 Gün Boyunca Akıllarda Kalacak! Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisinin Finali İfşa Edildi! Cansu Dere'ye Hazin Son Yazıldı, Volkan Çığırından Çıkacak! 3 Gün Boyunca Akıllarda Kalacak! Neler Oluyor?
Survivor Ogeday ve Nisa’nın Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Ayrılma Sebebi!” Köşe Bucak Kaçıyorlardı; Gerçekler Titretti! mask
Survivor Ogeday ve Nisa’nın Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Ayrılma Sebebi!” Köşe Bucak Kaçıyorlardı; Gerçekler Titretti!
Survivor Yarışmasında Bugün Kazanan Takım İfşa Oldu! Dokunulmazlık ve İletişim Ödülü Kıyameti Koparttı; Konseyde Ortalık Yıkıldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasında Bugün Kazanan Takım İfşa Oldu! Dokunulmazlık ve İletişim Ödülü Kıyameti Koparttı; Konseyde Ortalık Yıkıldı! Neler Oluyor?
Survivor Nagihan’ın Yıllar Önceki Paylaşımı Herkesi Şok Etti! Acun Ilıcalı Görse Büyük Kıyamet Kopar! Seda'da İşin İçinde... mask
Survivor Nagihan’ın Yıllar Önceki Paylaşımı Herkesi Şok Etti! Acun Ilıcalı Görse Büyük Kıyamet Kopar! Seda'da İşin İçinde...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Survivor Yasin Diskalifiye Edildi!” Ortalık Kavga Kıyametken Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bunu Asla Görmezden Gelemez! Yolun Sonu… mask
“Survivor Yasin Diskalifiye Edildi!” Ortalık Kavga Kıyametken Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bunu Asla Görmezden Gelemez! Yolun Sonu…
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Mayosuyla Alev Alev Yaktı! Kasıklarına Kadar Açtı Her Yerini Gösterdi! Fizik, Cesaret, Ateş… mask
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Mayosuyla Alev Alev Yaktı! Kasıklarına Kadar Açtı Her Yerini Gösterdi! Fizik, Cesaret, Ateş…
Survivor Batuhan “Elveda” Dedi! İstanbul Biletini Ortaya Çıkardı; Evine Dönmeye Karar Verdi! Acun Ilıcalı Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Survivor Batuhan “Elveda” Dedi! İstanbul Biletini Ortaya Çıkardı; Evine Dönmeye Karar Verdi! Acun Ilıcalı Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Dominant Burçlar Hangisidir? İşte Nefes Aldırmayan, Baskın Olan O Burçlar… mask
Dominant Burçlar Hangisidir? İşte Nefes Aldırmayan, Baskın Olan O Burçlar…
Miras Düşkünü Burçlar Hangisidir? İşte Kardeş de Olsa Güvenilmeyecek O Burçlar… mask
Miras Düşkünü Burçlar Hangisidir? İşte Kardeş de Olsa Güvenilmeyecek O Burçlar…
Keyfine En Düşkün Burçlar Hangisidir? İşte Çift Yastık İle Uyuyan O Burçlar… mask
Keyfine En Düşkün Burçlar Hangisidir? İşte Çift Yastık İle Uyuyan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status