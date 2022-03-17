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17 Mar 2022 - 10:24

Kardeşlerim Dizisinde Asiye’nin Sonu Ortaya Çıktı! Doruk Bile Artık Önüne Geçemez! Diziden Ayrılıyor Mu? Hüngür Hüngür…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim ekranlardaki gücünü göstermeye devam ediyor. Her bölümde heyecanı artıran Kardeşlerim dizisinde Asiye’nin sonu resmen ortaya çıktı! Doruk’un bile bunun önüne geçemeyeceği gündemi sallarken; diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu! Seyircisini hüngür hüngür ağlatan Kardeşlerim dizisinde Asiye’ye ne oldu?