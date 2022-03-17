Survivor İlayda Şeker Eski Halinden Eser Bırakmadı! “Hande Erçel’in Sarışın Hali” İsmail Balaban’la Evlendikten Sonra... "Bu Kim Ya!"
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor 2021 döneminde yer alan İlayda Şeker, sosyal medyayı salladı. Eski halinden eser bırakmayan güzel yarışmacı İlayda Şeker’in değişimini görenleri se “Hande Erçel’in sarışın hali” yorumlarında bulundu! İsmail Balaban’la evlendiği konuşulan İlayda Şeker’e “Bu kim ya?” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına “İnsülinleri hazırlayın şekerinizi artırmaya geliyorum” diyerek katılan İlayda Şeker, akıllarda kalıcı izler bıraktı. Sempatik ve sevimli tavırlarıyla gönüllerde taht kuran İlayda Şeker yarışma sonrasında ise İsmail Balaban’la aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini gizleyen İlayda Şeker, en son ise yüzük takıldığını göstermişti. Şimdi ise İlayda Şeker değişimiyle akıllara Hande Erçel’i getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.