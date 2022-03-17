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17 Mar 2022 - 11:32

Camdaki Kız Dizisinde Seyirciyi Yıkan Ayrılık! Ölümünden Sonra İntiharlar Peş Peşe! Nalan Çaresiz Kalacak; Eli Kolu Bağlanacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız televizyon dünyasını sallamaya devam ediyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Camdaki Kız’dan seyirciyi paramparça edecek bir ayrılığın yaşandığı resmen görüldü. O ismin ölümünden sonra ise intiharların peş peşe geleceğine dair yorumlar yapıldı! Nalan’ın bir kez daha çaresiz kalacağı gündeme gelirken elinin kolunun bağlanacağı da görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…