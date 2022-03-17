Camdaki Kız Dizisinde Seyirciyi Yıkan Ayrılık! Ölümünden Sonra İntiharlar Peş Peşe! Nalan Çaresiz Kalacak; Eli Kolu Bağlanacak!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız televizyon dünyasını sallamaya devam ediyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Camdaki Kız’dan seyirciyi paramparça edecek bir ayrılığın yaşandığı resmen görüldü. O ismin ölümünden sonra ise intiharların peş peşe geleceğine dair yorumlar yapıldı! Nalan’ın bir kez daha çaresiz kalacağı gündeme gelirken elinin kolunun bağlanacağı da görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Reyting rekortmeni dizide Nalan’ın başına gelenler ise seyirciyi büyük bir şok içerisine bırakmıştı. Yeni bölümünde ise bir ayrılığın yaşanacağı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.