Survivor Yarışmacısı Çıldırdı! Acun Ilıcalı'dan Çok Büyük Atak Gelecek! Tüm Ekibe Saydı, Sövdü "Paralı Köpekler!" Büyük Saygısızlık, Yazıklar Olsun!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması her sezon birçok kişiyi ağırlıyor. Kimlerinin şampiyon olarak ayrıldığı Survivor yarışmasında bulunan Serhat Akın ise yarıştığı döneme damgasını vuran isimlerden biri olmuştu. Yarışmadan sonra da Hakan Hatipoğlu’na “Karakteri bozuk” diyen Serhat Akın öyle şeyler dedi ki...

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