- 03 Nis 2022 - 15:32

Survivor Yarışmacısı Çıldırdı! Acun Ilıcalı'dan Çok Büyük Atak Gelecek! Tüm Ekibe Saydı, Sövdü "Paralı Köpekler!" Büyük Saygısızlık, Yazıklar Olsun!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını parlatan Serhat Akın, açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı’ya ve Survivor Panorama ekibine olay sözlerde bulunan Serhat Akın, “Paralı köpekler” deyince ipler koptu. Yarışmadan üçüncü olarak ayrılan isim dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması her sezon birçok kişiyi ağırlıyor. Kimlerinin şampiyon olarak ayrıldığı Survivor yarışmasında bulunan Serhat Akın ise yarıştığı döneme damgasını vuran isimlerden biri olmuştu. Yarışmadan sonra da Hakan Hatipoğlu’na “Karakteri bozuk” diyen Serhat Akın öyle şeyler dedi ki...

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03 Nis 2022 - 15:32 Ankara- Yaşam

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