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17 Mar 2022 - 22:34

Arka Sokaklar Dizisine Zeliş U Dönüşü Yaptı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki, Yeniden Dönüşünü Duyurdu! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Gümbür Gümbür…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, gündemi salladı geçti! Yeniden diziye geleceğine dair iddialara öyle bir açıklama yaptı ki, ağızlar açık kaldı! Her şey netleşirken; sosyal medyada bu paylaşımla birlikte sallanmaya başladı! Gümbür gümbür ekranlara döneceği bilinen Yüsra Geyik, şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…