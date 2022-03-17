Arka Sokaklar Dizisine Zeliş U Dönüşü Yaptı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki, Yeniden Dönüşünü Duyurdu! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Gümbür Gümbür…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, gündemi salladı geçti! Yeniden diziye geleceğine dair iddialara öyle bir açıklama yaptı ki, ağızlar açık kaldı! Her şey netleşirken; sosyal medyada bu paylaşımla birlikte sallanmaya başladı! Gümbür gümbür ekranlara döneceği bilinen Yüsra Geyik, şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisi Cuma akşamlarını sallamaya devam ediyor. Aksiyon dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Arka Sokaklar dizisinden bu sezon başında ayrılan Yüsra Geyik’in diziye yeniden döneceği iddia edilmişti. Şimdi ise ipler inceldiği yerden koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.