- 17 Mar 2022 - 19:28

Kasaba Doktoru Dizisinde Mine Kimdir? Vildan Atasever Kimdir, Aslen Nereli? Vildan Atasever Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir?

 ARC Yapım imzası ile TRT1 ekranlarından yayın hayatına başlamak için geri sayıma geçen Kasaba Doktoru, ekranların yeni doktor dizisi olması nedeniyle bir hayli ilgi çekti. Yayınlanan fragmanın ardından oyuncu kadrosuyla da göz dolduran Kasaba Doktoru ve Mine karakteri ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

 ARC Yapım imzası ile TRT1 ekranlarından yayın hayatına başlamak için geri sayıma geçen Kasaba Doktoru, ekranların yeni doktor dizisi olması nedeniyle bir hayli ilgi çekti. Yayınlanan fragmanın ardından oyuncu kadrosuyla da göz dolduran Kasaba Doktoru, Vildan Atasever’i de kadrosuna dahil etti. Bu gelişmenin üzerine televizyon izleyicilerinin takibe aldığı Vildan Atasever’in canlandırdığı karakter de özel yaşamı da herkesi bir hayli şaşırttı. Peki, Kasaba Doktoru dizisinde Mine kimdir? Vildan Atasever kimdir, aslen nereli? Vildan Atasever kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir? İşte, detaylar…

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17 Mar 2022 - 19:28 - Magazin

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Kasaba Doktoru Dizisinde Mine Kimdir? Vildan Atasever Kimdir, Aslen Nereli? Vildan Atasever Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir? mask
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