Doktorların yaşamını ve hayat kurtarmak için vereceği mücadeleyi ekranlara getirmek için hazırlıklarını tamamlamış olan Kasaba Doktoru dizisi, ilk tanıtım fragmanını yayınladı. İlk tanıtımının ardından oldukça ilgi gören Kasaba Doktoru, başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş’a emanet etti. Dr. Romantic dizisinden uyarlanacak olan Kasaba Doktoru dizisinde rol almasıyla herkesin ilgisini çeken Ozan Akbaba’nın özel yaşamına dair detaylar ise, herkesi bir hayli şaşırttı. Peki, Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Ali kimdir? Ozan Akbaba kimdir, aslen nereli? Ozan Akbaba kaç yaşında, sevgilisi kimdir? İşte, detaylar…

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