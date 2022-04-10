Ozan Akbaba Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ali Kimdir? Ozan Akbaba Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?
Doktorların yaşamını ve hayat kurtarmak için vereceği mücadeleyi ekranlara getirmek için hazırlıklarını tamamlamış olan Kasaba Doktoru dizisi, ilk tanıtım fragmanını yayınladı. İlk tanıtımının ardından oldukça ilgi gören Kasaba Doktoru, başrollerinde Ozan Akbaba'da yer alıyor. İşte Ozan Akbaba ile ilgili detaylar...
Doktorların yaşamını ve hayat kurtarmak için vereceği mücadeleyi ekranlara getirmek için hazırlıklarını tamamlamış olan Kasaba Doktoru dizisi, ilk tanıtım fragmanını yayınladı. İlk tanıtımının ardından oldukça ilgi gören Kasaba Doktoru, başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş’a emanet etti. Dr. Romantic dizisinden uyarlanacak olan Kasaba Doktoru dizisinde rol almasıyla herkesin ilgisini çeken Ozan Akbaba’nın özel yaşamına dair detaylar ise, herkesi bir hayli şaşırttı. Peki, Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Ali kimdir? Ozan Akbaba kimdir, aslen nereli? Ozan Akbaba kaç yaşında, sevgilisi kimdir? İşte, detaylar…
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10 Nis 2022 - 18:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.