Hazal Subaşı Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Leyla Kimdir? Hazal Subaşı Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?
Kasaba Doktoru’nun başrol oyuncularından biri olan Hazal Subaşı ise, yeniden ekranlara geri dönmek için gün saymaya başladı. Sizde Hazal Subaşı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Sezona birbirinden iddialı yapımlar ile giriş yapan TRT1 ekranları, sezon devam ederken de iddiayı elden bırakmadı. Yakın zamanda Kasaba Doktoru isimli dizi ile seyircisini buluşturacak olan TRT1 ekranları, yeni dizisinin ilk fragmanını da televizyon izleyicisiyle buluşturdu. Kasaba Doktoru’nun başrol oyuncularından biri olan Hazal Subaşı ise, yeniden ekranlara geri dönmek için gün saymaya başladı. Peki, Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Leyla kimdir? Hazal Subaşı kimdir, aslen nereli? Hazal Subaşı kaç yaşında, sevgilisi kimdir? İşte, detaylar…
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10 Nis 2022 - 18:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.