- 17 Mar 2022 - 13:03 G: 17 Mar 2022 - 13:10

Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Leyla Kimdir? Hazal Subaşı Kimdir, Aslen Nereli? Hazal Subaşı Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?

Kasaba Doktoru’nun başrol oyuncularından biri olan Hazal Subaşı ise, yeniden ekranlara geri dönmek için gün saymaya başladı. Sizde Hazal Subaşı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

Sezona birbirinden iddialı yapımlar ile giriş yapan TRT1 ekranları, sezon devam ederken de iddiayı elden bırakmadı. Yakın zamanda Kasaba Doktoru isimli dizi ile seyircisini buluşturacak olan TRT1 ekranları, yeni dizisinin ilk fragmanını da televizyon izleyicisiyle buluşturdu. Kasaba Doktoru’nun başrol oyuncularından biri olan Hazal Subaşı ise, yeniden ekranlara geri dönmek için gün saymaya başladı. Peki, Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Leyla kimdir? Hazal Subaşı kimdir, aslen nereli? Hazal Subaşı kaç yaşında, sevgilisi kimdir? İşte, detaylar…

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17 Mar 2022 - 13:03 - Magazin

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