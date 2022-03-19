- 19 Mar 2022 - 11:56

Survivor All Star’a Ünlüler Akını! Hande Erçel Bile Geliyor! Acun Ilıcalı Her Şeyi Planladı! Uçak İstanbul'da Bekliyor, Görenler Şok Olacak!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a Hande Erçel’in geleceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, reytinglerin tavana çıkması için öyle bir şey yaptı ki, görenlerin ağzı açık kaldı! Sadece 10 gün sonra ekranlarda olacağı bilinen Hande Erçel, hayranlarını çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında her şey birleşme partisi için hazırlanmaya başlandı. Yarışmacılar hızlı eleme dönemine girerken dün itibariyle elenen isimde Berna Keklikler olmuştu. Bir vedanın daha yaşandığı Survivor yarışmasına Hande Erçel’in katılacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Mar 2022 - 11:56 Ankara- Yaşam

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