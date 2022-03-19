Survivor All Star’a Ünlüler Akını! Hande Erçel Bile Geliyor! Acun Ilıcalı Her Şeyi Planladı! Uçak İstanbul'da Bekliyor, Görenler Şok Olacak!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a Hande Erçel’in geleceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, reytinglerin tavana çıkması için öyle bir şey yaptı ki, görenlerin ağzı açık kaldı! Sadece 10 gün sonra ekranlarda olacağı bilinen Hande Erçel, hayranlarını çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında her şey birleşme partisi için hazırlanmaya başlandı. Yarışmacılar hızlı eleme dönemine girerken dün itibariyle elenen isimde Berna Keklikler olmuştu. Bir vedanın daha yaşandığı Survivor yarışmasına Hande Erçel’in katılacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.