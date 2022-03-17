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17 Mar 2022 - 13:27

Hadise’nin Düğünü Yapacağı Yer Belli Oldu! İcra Memurlarından Kaçmak İçin… Ortalık Yıkılıyor; Böylesini Tarih Yazmadı! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin düğünü gündemi sallamaya devam ediyor. Düğün yeri ortaya çıkan Hadise, iddialara göre icra memurlarından kaçmak için orayı tercih etti. Ortalığı yıkan bu iddia sonrasında gözler Hadise’ye çevrildi! İşte tarihin bile yazmadığı Hadise’nin düğün yeri iddiası!