Hadise’nin Düğünü Yapacağı Yer Belli Oldu! İcra Memurlarından Kaçmak İçin… Ortalık Yıkılıyor; Böylesini Tarih Yazmadı! Meğer…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin düğünü gündemi sallamaya devam ediyor. Düğün yeri ortaya çıkan Hadise, iddialara göre icra memurlarından kaçmak için orayı tercih etti. Ortalığı yıkan bu iddia sonrasında gözler Hadise’ye çevrildi! İşte tarihin bile yazmadığı Hadise’nin düğün yeri iddiası!
Kısa bir süre önce Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise evlenme hazırlıklarına başlamıştı. 3 milyon liralık bir yüzük taktığı konuşulan Hadise’nin yüzüğü bile mahkemelerle anılmaya başlanmıştı. Mehmet Dinçerler’in borçlarından dolayı Hadise’nin yüzüğüne el konulabileceğine dair iddialar sosyal medyayı sallamıştı. Yakın zamanda düğün yapacak olan Hadise’nin iddialara göre düğün yeri resmen belli oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.