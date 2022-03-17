- 17 Mar 2022 - 13:52

Survivor Yasin’in Sevgilisi Açıldı Saçıldı! Minicik Etekler, Askılı Bluzlar… Görenler Alev Alev Yanıyor! “Aman Yenge! Kendine Gel!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un en eğlenceli isimlerinden biri olan Yasin Obuz’un sevgilisi dekolteli pozlarıyla şok etti. Açılıp saçılan “Rus yenge” minicik eteğiyle ve askılı bluzuyla görenleri alev alev yaktı. Sosyal medyayı sallayan Yasin Obuz’un Rus sevgilisi “Aman yenge! Kendine gel” yorumlarını aldı! İşte Yasin Obuz’un sevgilisinin dekolteli paylaşımı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bulunan Yasin Obuz, özel hayatıyla merak uyandırıyor. Bir evlilik yapmış daha sonra boşanmış olan Yasin Obuz’un TV8 ekranlarında yer alan birçok programa katıldığı ve başarılar elde ettiği biliniyor. Survivor All Star yarışmasının yayınlanan bölümleriyle birlikte bir sevgilisi olduğu ortaya çıkan Yasin Obuz’un sevgilisinin paylaşımları ise yürekleri hoplatıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Mar 2022 - 13:52 Ankara- Yaşam

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