Survivor Yasin’in Sevgilisi Açıldı Saçıldı! Minicik Etekler, Askılı Bluzlar… Görenler Alev Alev Yanıyor! “Aman Yenge! Kendine Gel!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bulunan Yasin Obuz, özel hayatıyla merak uyandırıyor. Bir evlilik yapmış daha sonra boşanmış olan Yasin Obuz’un TV8 ekranlarında yer alan birçok programa katıldığı ve başarılar elde ettiği biliniyor. Survivor All Star yarışmasının yayınlanan bölümleriyle birlikte bir sevgilisi olduğu ortaya çıkan Yasin Obuz’un sevgilisinin paylaşımları ise yürekleri hoplatıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…

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