Survivor Yasin’in Sevgilisi Açıldı Saçıldı! Minicik Etekler, Askılı Bluzlar… Görenler Alev Alev Yanıyor! “Aman Yenge! Kendine Gel!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un en eğlenceli isimlerinden biri olan Yasin Obuz’un sevgilisi dekolteli pozlarıyla şok etti. Açılıp saçılan “Rus yenge” minicik eteğiyle ve askılı bluzuyla görenleri alev alev yaktı. Sosyal medyayı sallayan Yasin Obuz’un Rus sevgilisi “Aman yenge! Kendine gel” yorumlarını aldı! İşte Yasin Obuz’un sevgilisinin dekolteli paylaşımı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bulunan Yasin Obuz, özel hayatıyla merak uyandırıyor. Bir evlilik yapmış daha sonra boşanmış olan Yasin Obuz’un TV8 ekranlarında yer alan birçok programa katıldığı ve başarılar elde ettiği biliniyor. Survivor All Star yarışmasının yayınlanan bölümleriyle birlikte bir sevgilisi olduğu ortaya çıkan Yasin Obuz’un sevgilisinin paylaşımları ise yürekleri hoplatıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.